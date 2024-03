A noite europeia desta quinta-feira foi repleta de golos e no «London Stadium», Mohammed Kudus criou, eventualmente o melhor de todos.

Foi um momento de pura inspiração do internacional ganês, que pegou na bola ainda perto da grande área defensiva e foi por ali fora, driblou dois adversários e finalizou de pé direito, fora do alcance do guarda-redes. Este foi o primeiro de dois golos do avançado, na goleada de 5-0 do West Ham, frente ao Friburgo, que confirmou a passagem dos «hammers» à próxima fase da Liga Europa.