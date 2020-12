O Sp. Braga fechou a participação no Grupo G da Liga Europa com um triunfo sobre o Zorya (2-0), igualando em pontos o Leicester no topo da classificação. No confronto direto vale a goleada imposta pelos ingleses para ditar o segundo lugar à equipa de Carlos Carvalhal, que partiu para este jogo já com o passaporte assegurado para os 16-avos-de-final.

Num embate pouco intenso e em que o técnico arsenalista mexeu muito na equipa, acabaram por ser dois dos mais utilizados, dois suspeitos do costume, a fazer a diferença e a carimbar o triunfo. Galeno está na origem do primeiro golo, que acaba por ser um autogolo, Ricardo Horta marcou um minuto após entrar em campo. Apenas depois de uma hora de jogo foi encontrado o caminho para o golo pelos bracarenses.

Tendo, então, já o apuramento confirmado, Carlos Carvalhal operou uma autêntica revolução no onze bracarense, mantendo apenas David Carmo e Galeno na equipa comparativamente com o jogo em Belém. Destaque para a estreia absoluta de Zé Carlos com a camisola arsenalista.

Hino ao desperdício

Tendo o destino já traçado, um pouco como era expectável, os dois conjuntos não imprimiram ao jogo o ritmo que seria imposto caso ainda houvesse algum objetivo em disputa. Foi notória a pouca intensidade de parte a parte, sem rasgos de genialidade e de motivação.

Mesmo assim, as segundas linhas do Sp. Braga foram para o período de descanso já com um hino ao desperdício esquematizado numa pauta em que se registavam várias desafinações. Entre as muitas tentativas de André Horta de fora da área, Zé Carlos, Abel Ruiz e Galeno foram os que tiveram as notas mais graves.

Perdidas incríveis dos bracarenses. Zé Carlos atirou por cima na pequena área, Galeno atirou ao lado fazendo o mais difícil também na pequena área ao atirar ao lado e Abel Ruiz teve tempo para tudo, apareceu isolado e nem sequer o tentaram importunar, mas o espanhol atitou contra o corpo do guarda-redes.

Uma hora de tolerância

Do King Power Stadium ecoava uma vantagem de dois golos do Leicester sobre o AEK, o que deixava as contas do primeiro lugar praticamente arrumadas, tirando ainda mais interesse ao encontro da pedreira.

Alheia a isso, depois de uma hora de tolerância, a equipa bracarense agarrou o triunfo com dois dos jogadores com mais minutos. Espevitado na esquerda, Galeno arranjou espaço para rematar cruzado, sendo que Aabu Hanna emendou para a própria baliza ao minuto 61.

Apenas sete minutos depois, instantes depois de ter entrado em campo, Ricardo Horta fez o gosto ao pé, ultrapassando Paulinho na marca de jogador com mais golos marcados nas competições europeias ao serviço do Sp. Braga.

Triunfo dos guerreiros no fecho do Grupo G, olhando agora a equipa de Carlos Carvalhal para a fase a eliminar. O sorteio ditará a sorte arsenalista na próxima segunda-feira.