Declarações de Viktor Skrypnyk, treinador do Zorya, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por duas bolas a zero frente ao Sp. Braga:

«Parabéns ao Sp. Braga. Demos o nosso máximo, lutámos por um resultado positivo, mas o Sp. Braga mostrou o seu profissionalismos e não conseguimos mais, ainda assim estamos contentes pela nossa prestação».

[Sp. Braga e Leicester passam justamente à próxima fase?] «Sim. Acho que são duas equipas muito boas. Nós somos uma equipa jovem, não entramos nas competições europeias, penso que são as duas melhores equipas.

[Que jogadores que mais chamaram atenção no Sp. Braga?] «O Sp. Braga é forte no coletivo, joga bem taticamente. Grande parte da equipa que defrontámos há dois anos mantém-se, 80 por cento, a equipa em si é muito boa».