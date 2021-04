A Liga de Clubes fechou recentemente acordo para o patrocínio da I Liga com a Bwin, casa de apostas online que já patrocinou o principal escalão do futebol português no passado e que se prepara para voltar a entrar no mercado nacional depois de comprar a bet.pt.

Segundo foi possível saber, há pormenores do acordo ainda a afinar, mas a ideia passar por anunciar o acordo muito em breve, sendo que a I Liga vai voltar a ter o nome oficial de Liga Bwin e que este acordo renderá à Liga de Clubes o maior valor de patrocínio de sempre.

No entanto, e como noticiam esta terça-feira os jornais A Bola e Record, este acordo com a Bwin vai gerar polémica, uma vez que a concorrente Betano promete avançar para os tribunais e ir até às últimas consequências a defesa do que considera ser os seus direitos.

Isto porque a Betano, de acordo com uma missiva que enviou aos clubes, estava a negociar com a Liga o patrocínio do naming do principal campeonato do futebol português, tendo sido informado que a proposta apresentada tinha sido aceite e que iriam assinar um memorando de entendimento.

O problema é que, segundo foi possível confirmar, a Bet.pt decidiu utilizar o direito de preferência que tinha salvaguardado por ser um dos patrocinadores da Liga, e apresentou também uma proposta para ser o main sponsor da I Liga, proposta essa que, dizem, é muito superior à da Betano.

Nesse sentido, a Liga de Clubes informou a Betano que já não iria assinar o memorando de entendimento poucos dias antes da data fixada para o fazer e que se retirava das negociações e a Betano anunciou que vai avançar para tribunal, para defender os seus direitos.

Certo é que parece encontrado o substituto da NOS no lugar de principal patrocinador da I Liga, o qual garantem que apresentou uma proposta superior a tudo o que tinha sido feito até agora: até aos 5,5 milhões de euros por ano, num total de quatro anos, da Betano.

Os pormenores do contrato, porém, a Liga de Clubes promete divulgar em breve, quando oficializar o acordo com o novo patrocinador, que regressa assim ao futebol português, utilizando o principal campeonato como veículo de promoção junto dos clientes depois de adquirir a Bet.pt.