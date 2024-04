Pedro Proença afirmou, esta sexta-feira, que o novo modelo de governação da «European Leagues» é uma boa notícia para o futebol profissional em Portugal.

No rescaldo de uma reunião extraordinária do Board of Directors, o presidente da Liga mostrou-se satisfeito com a importância que vai ser dada às competições domésticas e fala inclusive numa «nova era» para a organização.

«Esta reunião marca o início de uma nova era na European Leagues. O novo modelo de governação era um dos grandes objetivos que nos foi proposto quando assumimos a presidência do organismo e registo com grande satisfação o passo que foi dado», começou por explicar.

«A European Leagues vai passar a ter um peso ainda maior na relação com os principais stakeholders do Futebol Europeu, nomeadamente a UEFA ou a FIFPro. Uma organização mais robusta dá mais força às ligas domésticas, por isso, esta é também uma boa notícia para o Futebol Profissional em Portugal», acrescentou.

O Board of Directors volta a reunir-se na próxima semana, de forma a preparar a Assembleia Geral da «European Leagues», que decorrerá em Londres, com a Liga Inglesa como anfitriã.