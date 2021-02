A equipa de sub-23 do Benfica goleou esta quarta-feira o Cova da Piedade, por 4-1, em jogo antecipado da 13.ª jornada da fase de apuramento da Taça Revelação.

No Seixal, foi João Resende quem mais brilhou. O avançado de 17 anos estreou-se a titular na equipa de Luís Castro e apontou um hat-trick, com golos aos 20, 42 e 59 minutos. Martins Neto anotou o outro golo das águias, aos 53 minutos, enquanto Edgar reduziu para o Cova a dois minutos do fim, de penálti.

Na próxima jornada, na segunda-feira, dia 8, o Benfica defronta o Sporting.