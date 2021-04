Dário Essugo vai estrear-se esta quinta-feira pela equipa de sub-23 dos leões, e logo num dérbi com o Benfica, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, já depois de se ter estreado pela equipa principal dos leões com apenas 16 anos.

O jovem médio prossegue saltou dos juvenis para os seniores e agora sub-23, sem ainda ter jogado nos juniores ou equipa B. No entanto, esta forma inusitada de queimar etapas tem que ver com o facto de o jovem só ter completado 16 anos no início de março, não sendo permitido abaixo dessa idade, assinar um contrato profissional, exigível legalmente para alinhar nos sub-23 ou na equipa B.

O jogo desta tarde, que começou às 17h00, diz respeito à 14.ª jornada da fase de apuramento da Taça Revelação. O Benfica lidera a classificação, com 36 pontos, enquanto o Sporting é terceiro, com 30.

Equipas oficiais:

Sporting: Diego Callai, Hevertton, Rodrigo Rego, Rafael Fernandes, Flávio Nazinho, Renato Veiga, Dário Essugo, Duarte Carvalho, Lucas Dias, Diogo Cabral e Paulo Agostinho.

Suplentes: Diogo Almeida, Daniel Rodrigues, Carlos Silva, Adriano, Youssef Chermiti, Mateus Fernandes, Roberto Martinez, David Monteiro, Diogo Brás, Gonçalo Batalha, Rafael Moreira e Isnaba Mané.

Benfica: Samuel Soares, João Tomé, António Silva, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues (C), Rafael Brito, Gerson Sousa, Diogo Nascimento, Pedro Santos, Tiago Gouveia e João Resende.

Suplentes: Pedro Souza, Diogo Spencer, António Ribeiro, Luís Montenegro, Cher Ndour, Manuel Campos, Henrique Pereira, Diego Moreira e Luís Semedo.