A equipa de sub-23 do Sporting perdeu esta segunda-feira, em casa, diante do Belenenses por 2-0, em jogo da 7.ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação.

Depois de uma primeira parte sem golos em Alcochete, os «azuis» adiantaram-se no marcador logo a abrir o segundo tempo, com um golo de Edgar Pacheco, e acabaram por ampliar a vantagem, aos 66 minutos, com golo de Tiago Lopes.

Com este resultado, os leões caem para o sexto lugar, com doze pontos, enquanto o Belenenses sobe para o terceiro posto, com mais cinco pontos.

Entretanto, na fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o Rio Ave recebeu e bateu o Leixões por 2-1 e ultrapassou a equipa de Matosinhos no segundo lugar, seguindo a três pontos do líder Benfica.