Sporting e Vizela empataram esta quinta-feira a uma bola, em jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, relativo à Liga Revelação, da primeira jornada da fase de apuramento da Taça Revelação.

Num jogo que foi de acerto de calendário, o avançado de 16 anos do Sporting, Rodrigo Ribeiro – já chamado por Ruben Amorim aos treinos da equipa principal e ao jogo da Taça da Liga em Penafiel, onde não saiu do banco – fez o 1-0 no marcador, num cabeceamento após bela impulsão na área.

O Vizela, porém, reagiu e empatou a partida aos 34 minutos, pelo ganês Abdul Mohammed, naquele que foi o resultado final de um jogo que nunca esteve decidido, como provaram os últimos minutos do encontro, que tiveram investidas ofensivas de lado a lado e, sobretudo, uma grande ocasião para o Vizela nos segundos finais do tempo de compensação.

A fase de apuramento da Taça Revelação prossegue na terça-feira, dia 1 de fevereiro, com a sexta jornada: Famalicão-Sporting, Marítimo-Vizela, Farense-V. Guimarães e Belenenses-Académica.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Vizela, 16 pontos

2.º: Famalicão, 16

3.º: V. Guimarães, 15

4.º: Sporting, 12

5.º: Belenenses, 11

6.º: Marítimo, 10

7.º: Académica, 9

8.º: Farense, 5