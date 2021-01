Tiago Pinto, até agora diretor geral do Benfica, lançou uma acusação grave sobre o comportamento de alguns clubes da Liga na gestão dos casos de covid-19. Em declarações à televisão das águias, o dirigente que vai trabalhar na AS Roma afirmou que alguns emblemas têm escondido análises positivas.



«Arrependo-me de muitas decisões também. Ainda hoje comentei com a minha malta: decidimos que no início da pandemia, para dar o exemplo, diríamos quem tinha covid-19 no Benfica. Para mostrar às famílias, para não haver discriminação. Hoje em dia estou arrependido, devido à forma como pegam nos nomes dos infetados do Benfica. Não tenho dúvidas de que há outros clubes a esconder os casos», afirmou Tiago Pinto.



O dirigente também abordou a falta de rendimento da equipa treinada por Jorge Jesus. «As grandes equipas da Europa passam dificuldades. Isto não é só pela ausência de adeptos, mas a competição está concentrada com jogos de três em três dias e tivemos três paragens para as seleções que retira tempo aos treinadores. Ressentem-se mais as equipas que mudaram de treinador e precisam de tempo para assimilar processos.»