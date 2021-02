FIGURA: Fransérgio

Num jogo algo atípico, o capitão do Sp. Braga indicou o caminho do triunfo. Marcou logo aos sete minutos, mas fez muito para além disso. Manteve a equipa focada e compacta, defendeu e atacou. Fez, no fundo, um pouco de tudo a toda a largura e comprimento do terreno. Quarto golo da temporada do brasileiro de trinta anos.

MOMENTO: golo de Fransérgio (7m)

Ainda o Moreirense mal se tinha recomposto do golo sofrido no primeiro minuto, que acabaria anulado, e já o Sp. Braga estava novamente a abanar as redes, desta fez para valer. Brinde de Fábio Pacheco, Fransérgio não se escusou e usufruiu do lance, marcando completamente sozinha na cara de Pasinato.

Outros destaques

Abdu Conté

Não foi pelo lateral canhoto que o Moreirense sucumbiu logo no início do jogo. Uma das novidades no onze, Conté esteve sempre muito seguro na manobra defensiva e não complicou quando teve o esférico.

Galeno

Não precisou de acelerar muito para fazer a diferença. Passe delicioso para o golo arsenalista que viria a ser anulado. Com menos liberdade do que o normal, fazendo o corredor esquerdo, esteve bem taticamente.

Filipe Soares

Um dos elementos mais talentosos do plantel do Moreirense, foi tentando ter bola e remar contra a maré. Fez aquele que terá sido o remate mais perigoso dos cónegos, quando o cronómetro se aproximada do final.

Raúl Silva

Não comprometeu defensivamente foi mais um elemento com participação ativa na manobra ofensiva do Sp. Braga. Num dos lances em que foi ao ataque marcou de pé esquerdo com sentido de oportunidade.