Jorge Jesus convocou 22 jogadores para o jogo com o Rio Ave, desta segunda-feira, da 21.ª jornada da I Liga.

De fora, fica Darwin, que está a contas com uma tendinopatia do quadricipete à direita e se junta assim a André Almeida e Vertonghen no boletim clínico.

Otamendi também não está disponível, por castigo.

Convocados:

Guarda-redes: Helton e Odysseas;

Defesas: Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo, Jardel e Morato;

Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Samaris, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl e Pedrinho;

Avançados: Waldschmidt, Seferovic e Gonçalo Ramos.