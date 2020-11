Figura: Lincoln das bolas paradas

O possante brasileiro esteve em particular destaque na vitória dos açorianos no Algarve, particularmente nos lances de bola parada, recorrendo ao preciso pé esquerdo para levar perigo à área do Portimonense, como aconteceu no pontapé de canto que deu origem ao primeiro golo, mas também noutras situações ao longo do jogo. Além das bolas paradas, o brasileiro também progrediu muitas vezes com a bola nos pés, com desataque para um cruzamento/remate que quase enganou Samuel.

Momento: Thiago Santana volta a marcar, mas perde exclusividade

O golo de Fábio Cardoso a inaugurar o marcador tirou a Thiago Santana o exclusivo dos golos do Santa Clara, mas a verdade é que o goleador brasileiro marcou mais um. E já são seis, num total de sete golos dos açorianos. Mais um golo cheio de oportunidade, com Santana a aproveitar uma falha de Willyan para voltar a faturar.

Outros destaques:

Lucas Fernandes

Um dos melhores do Portimonense em campo, com evidente destaque para o livre que deu origem ao golo de Aylton Boa Morte, mas muito mais. O médio brasileiro foi sempre um dos mais esclarecidos em campo, numa altura em que, com Paulo Sérgio a arriscar na frente, era preciso gerir mais atrás.

Moufi

Recuperado de covid-19, o lateral marroquino entrou na segunda parte a todo o gás, dando uma nova vida ao flanco direito do Portimonense, com dois cruzamentos bem medidos logo a abrir.