O Boavista está a promover uma campanha de solidariedade para com a Ucrânia para o dia do jogo com o Sp. Braga, no próximo sábado, com a recolha de bens essenciais, como roupa, produtos de higiene, alimentos e bebidas.

Uma jornada solidária feita em parceria com o Lions Clube da Boavista e o Leo Clube da Boavista, que convida os adeptos a depositar os bens no Cubo Solidário que vai estar situado na Praça da Pantera, em frente ao Estádio do Bessa, entre as 9h00 e as 15h30 do próximo sábado.

Uma ação de solidariedade que já contou com a colaboração do plantel da equipa principal, com todos os jogadores a contribuírem, com bens, para a campanha de apoio aos ucranianos.