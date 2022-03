O Sporting de Braga disponibilizou-se esta quinta-feira para acolher refugiados que deixaram a Ucrânia e oferecer-lhes emprego no clube, depois de o país ter sido alvo de uma ofensiva militar da Rússia.

«O Sp. Braga mostra-se amplamente disponível para receber refugiados oriundos da Ucrânia, integrando-os na sociedade portuguesa e bracarense e garantindo-lhes emprego nas mais variadas áreas do Clube, tudo isto ao abrigo do mecanismo simplificado para a obtenção de proteção temporária por parte de refugiados ucranianos», lê-se na nota publicada no site oficial do clube.

Os minhotos acrescentam ainda que «a solidariedade e a união terão de prevalecer sobre a frieza dos raides aéreos ou a intempérie das balas» que assola o território ucraniano.

A formação arsenalista considera também que «o mundo atravessa um dos períodos mais sombrios da sua história recente» e acredita estar «do lado certo da história».