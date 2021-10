A FIGURA: Samuel Lino

Já o ano passado havia sido uma das figuras do Gil Vicente, e este ano a toada tem sido a mesma. Sempre perigoso no lado esquerdo do ataque gilista, principalmente a procurar terrenos interiores para se enquadrar na baliza. Fez tudo bem no lance do golo: com Talocha a aparecer mais aberto, prendeu a atenção de Soria, criou dúvida no lateral do Estoril e, assim que pôde, atirou a contar com o pé esquerdo. No segundo golo gilista voltou a ser decisivo, num lance em que ‘bailou’ perante vários adversários antes de a bola sobrar para Fran Navarro.

O MOMENTO: Fran Navarro fecha as contas, minuto 50

A primeira parte foi entretida, o início da segunda parte também. O Gil tinha pressa de voltar a deixar de estar em desvantagem e recorreu ao bombardeiro Fran Navarro, que fez o empate final aos 50 minutos.

OUTROS DESTAQUES

Rui Fonte

Vê-se que ainda não está a 100 por cento, fruto da lesão grave que sofreu na época passada, mas Rui Fonte é um jogador acima da média. Não esteve tanto em jogo assim, mas decidiu quase sempre bem, principalmente a servir de apoio de costas para a baliza, e ainda fez o 1-0, num cabeceamento à ponta de lança.

André Franco

Entrou bem e marcou o golo do empate frente ao Boavista e, por isso mesmo, foi premiado por Bruno Pinheiro, que o lançou a titular. Tem um pé esquerdo de qualidade, isso é inegável, e voltou a demonstrá-lo este domingo. Assistiu com mestria para o primeiro golo de Rui Fonte e fez o 2-1 de penálti. Acabou por ser um dos primeiros sacrificados de Bruno Pinheiro.

Fran Navarro

Tem sido o goleador deste Gil Vicente e voltou a, como se diz, ‘molhar a sopa’ esta tarde/noite, talvez na única oportunidade que teve. Num lance em que estava de costas para a baliza, o espanhol rematou certeiro e fez o quinto golo no campeonato em sete jogos. Belo registo.