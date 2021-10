A FIGURA: Yusupha

Durante vários momentos do jogo praticamente não se deu por ele. Barafustou, reclamou com os colegas parecendo nada lhe sair bem. De quando em vez lá tirava um coelho da cartola, um rasgo aqui e uma finta ali. Guardou o melhor para o fim. Rematou a contar a um minuto dos noventa, de fora da área e sem grande preparação. Assegurou um ponto para o Boavista.

O MOMENTO: segundo golo do Boavista

Momento de desconcentração do Sp. Braga, a deixar Gorré isolado ainda no meio campo. Vários jogadores do Sp. Braga logo foram no seu encalce, ansiosos por lhe montar o cerco. Esqueceram-se de Yusupha, que seguia ali ao lado. A bola chegou-lhe aos pés e, mesmo sem grande preparação, disferiu o remate triunfal que valeu o empate.

OUTROS DESTAQUES

Makouta

Uma fonte inesgotável de energia no meio campo do Boavista, sendo ao mesmo tempo um pilar da manobra defensiva e um dos principais impulsionadores do ataque. Traçou vários rasgos em progressão com o esférico pelo corredor central.

Iuri Medeiros

Valor acrescentado para o Sp. Braga. De cada vez que a bola é conduzida pelo seu pé esquerdo foi sinónimo de perigo. Numa fase de muita crença e pouco acerto, foi o canhoto a atirar a contar para o fundo das redes.

Petar Musa

O atacante emprestado pelo Sparta de Praga mostrou sentido de oportunidade entre o jogo de luta que desenvolveu. Apareceu bem nas costas de Tormena para aproveitar a deixa e marcar o seu segundo golo da época.

Ricardo Horta

Esperou a hora certa para fazer a diferença. Marcou pelo terceiro jogo consecutivo na pedreira, chegando à mão cheia de golos esta época. Ainda assim, o golo foi insuficiente para garantir os três pontos.