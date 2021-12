O Benfica recebe o Sporting a partir das 21h15 desta sexta-feira, no Estádio da Luz, em dérbi de Lisboa referente à 13.ª jornada da Liga 2021/22.



Os encarnados ocupam a terceira posição na tabela classificativa, com 31 pontos, menos um que a dupla formada por FC Porto e Sporting.



Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho e Radonjic falharam o último compromisso do Benfica devido a lesão. No Sporting, Ruben Amorim debate-se com as baixas importantes de Coates e Palhinha, para além de Jovane e Rúben Vinagre.



Veja os onzes prováveis do dérbi na galeria associada a este artigo.