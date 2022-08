A Liga divulgou esta tarde os horários da terceira e quarta jornadas do campeonato português. A terceira ronda conta com um clássico entre o FC Porto e o Sporting.

A partida, no Estádio do Dragão, joga-se no sábado, dia 20 de agosto, a partir das 20h30. A jornada abre na sexta-feira, com um Estoril-Rio Ave (20h15) e fecha na terça-feira, com a receção do Benfica ao Paços de Ferreira.

Refira-se que os encontros de Gil Vicente e Vitória de Guimarães ainda poderão sofrer alterações devido à participação das duas equipas na Liga Conferência.

A quarta jornada inicia-se no dia 26 de agosto, sexta-feira: às 20h15, o Paços de Ferreira defronta o Estoril na Mata Real.

No dia seguinte, o Benfica joga no Bessa ante o Boavista, às 18h30, e mais tarde, às 20h30, é a vez do Sporting entrar em campo, ante o Desp. Chaves.

O FC Porto tem pela frente o Rio Ave no domingo, também às 20h30.

Os horários das jornadas três e quatro da Liga:

Jornada 3

Sexta-feira, 19 de agosto

Estoril Praia – Rio Ave FC , 20H15 – Sport TV

Sábado, 20 de agosto

Santa Clara – FC Arouca, 15H30 – Sport TV

GD Chaves – FC Vizela, 18H00 – Sport TV

FC Porto – Sporting CP, 20H30 – Sport TV

Domingo, 21 de agosto

Casa Pia AC – Boavista FC, 15H30 – Sport TV

SC Braga – Marítimo M., 18H00 – Sport TV

Portimonense – Vitória SC*, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 22 de agosto

Gil Vicente FC – FC Famalicão*, 20H15 – Sport TV

Terça-feira, 30 de agosto

SL Benfica - FC Paços de Ferreira, 20H15 - BTV

Jornada 4

Sexta-feira, 26 de agosto

FC Paços de Ferreira – Estoril Praia, 20H15 – Sport TV

Sábado, 27 de agosto

Marítimo M. – Portimonense, 15H30 – Sport TV

Boavista FC – SL Benfica, 18H00 – Sport TV

Sporting CP – GD Chaves, 20H30 – Sport TV

Domingo, 28 de agosto

FC Famalicão – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

FC Arouca – SC Braga, 18H00 – Sport TV

Rio Ave FC – FC Porto, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 29 de agosto

Vitória SC – Casa Pia, 19H00 – Sport TV

FC Vizela – Gil Vicente FC, 21H15 – Sport TV

*Dias de jogos podem ser alterados, dependendo do agendamento dos jogos do playoff da UECL