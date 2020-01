FIGURA: Piazón

Carlos Carvalhal deu-lhe a primeira titularidade na Liga e o médio justificou-a com uma exibição de encher a vista. A qualidade de passe e remate é acima da média entre a equipa e a finalização no primeiro golo anulado ao Rio Ave é prova disso. Em quase 100 minutos de jogo, foi dos mais constantes em campo

MOMENTO: Getterson decide num castigo pesado para o Rio Ave (82m)

O jogo estava numa toada de maior equilíbrio após uma primeira parte de mais Rio Ave e uma segunda idêntica, mas de menos ocasiões, quando o árbitro Manuel Oliveira assinalou puxão de Diego Lopes ao braço de Edgar Costa para um penálti que Getterson não desperdiçou. Entre as duas esperas imensas nos golos anulados, é o lance que acaba por decidir o resultado final.

OUTROS DESTAQUES

Taremi: esteve em grande parte dos lances ofensivos mais perigosos do Rio Ave, enviando a bola ao ferro nos primeiros minutos e ficando perto do 1-0 a meio da primeira parte, num cabeceamento sem a direção certa. Participou do lance genial do golo do Rio Ave que acabou anulado e nunca deu descanso à defensiva do Marítimo. Apesar de descaído mais para a esquerda, no apoio a Ronan e depois a Bruno Moreira, circundou também zonas mais centrais que desequilibraram marcações aos insulares.

René: grande espírito de sacrifício e sentido de posicionamento para cortar vários lances ofensivos do Rio Ave que poderiam ter causado maior perigo, não posse a sua oposição.

Nuno Santos: entrada forte em jogo e uma primeira parte de grande participação no ataque do Rio Ave. As investidas pelo corredor direito e a capacidade de remate incomodaram e colocaram em sentido o Marítimo. Reapareceu com mais evidência já na reta final do jogo, após o penálti de Getterson.

Nanú: a rapidez que impôs no ataque do Marítimo foi um dos pontos que mais dificuldade e desequilíbrio criou à defesa do Rio Ave. A exemplo, a assistência para a perdida de Rodrigo Pinho na segunda parte.

Bruno Moreira: entrou algo a frio no jogo, mas foi incisivo na afirmação em jogo. Nos dois golos anulados, por escassos 20 e seis centímetros, o avançado assiste e marca nesses lances, mostrando entrosamento certo à frente.