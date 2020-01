Declarações do treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após a derrota caseira por 1-0 ante o Marítimo, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Jogo bem conseguido, um adversário que não pode atacar-se de qualquer forma, devido aos jogadores rápidos que tem. A equipa tem de estar equilibrada e em função disso, não colocar demasiadas unidades na frente. Esse desequilíbrio pode tornar-se desvantajoso para quem tem bola e a perde.»

«Sempre organizados, não permitimos grandes oportunidades nas transições para o Marítimo. Estou a recordar-me de uma ou duas situações na segunda e na primeira parte, fundamentalmente através de cruzamento. Por outro lado, na organização ofensiva, pretendíamos desregular o adversário com largura, movimentos verticais por parte do Piazón, Mehdi, Ronan, o Nuno mais na linha para o um para um e creio que tudo funcionou. Além da bola à barra, tivemos oportunidades.»

«Aparecem os golos que justificavam, na minha opinião, a nossa vitória. Fomos a melhor equipa. Das poucas vezes em que o Marítimo conseguiu chegar à nossa baliza, tem uma grande penalidade, consegue o golo.»

«A única coisa que vou dizer é que estamos na época do frame, do frame mais para a frente, mais para trás. Não estou a tecer qualquer ponta de crítica. O frame pode ser um milésimo de segundo atrás, uma fração de segundo à frente e faz diferença. Não sei se há protocolo relativamente a isto. Existem regras, foram cumpridas. Se o Tarantini porventura tivesse cortado as unhas, possivelmente o golo era válido.»

[Ainda sobre os golos anulados:] «É o futebol moderno eu não festejei nenhum. Mas não festejo pela perceção que era fora de jogo. Não festejo, porque esta parte da emoção, de reagirmos emocionalmente ao golo, pode passar, dois minutos depois, por figura ridícula. Sempre foi assim no futebol, mas agora aumentou esta possibilidade. Evidentemente que retira a emoção. Não estou a ironizar nem a fazer crítica ao VAR. Evidentemente fomos penalizados, amanhã podemos beneficiar desta situação, mas além de um jogo bem conseguido, conseguimos dois golos bons, bonitos.»

[Se mesmo com o regresso do Filipe Augusto, este é um possível plano para futuro:] «A resposta a jogar um mais dois no meio campo foi boa, o Tarantini mais de seis. Não é novidade e cumpriu bem, a capacidade de o Diego organizar jogo também não é uma situação anormal. Evidentemente com um Diego e o Tarantini o meio campo podia fica mais fragilizado, daí a inclusão do Lucas [Piazón], que finalmente começou a recuperar de lesão, fez um jogo bem conseguido e creio que funcionou bem.»

[Ronan:] «Pareceu-me uma lesão muscular, mas ainda não falei com o médico.»