O Benfica prestou homenagem ao «pai do Estádio da Luz», Mário Dias, esta quinta-feira, junto à rotunda Cosme Damião.



Considerado o impulsionador do novo estádio, o antigo vice-presidente faleceu no passado domingo, vítima de doença prolongada, e o cortejo fúnebre parou junto ao estádio, antes de prosseguir para o crematório nos Olivais.



«Sem ele esta obra magnífica jamais existiria. A construção do novo Estádio da Luz representou um momento de viragem na história do Benfica. Mário Dias tem direito a figurar na galeria dos nossos melhores», disse o vice-presidente dos encarnados, José Eduardo Moniz, na cerimónia onde também esteve presente o presidente do clube, Luís Filipe Vieira.



Antes do apito inicial do Benfica-Rangers, com início às 17h55 desta quinta-feira, será respeitado um minuto de silêncio em memória de Mário Dias.