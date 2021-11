Nem Gil Vicente nem Arouca conseguiram meter a segunda vitória consecutiva. Após saírem vencedores na jornada anterior, as duas equipas não saíram do ponto morto e acabaram por ter de dividir os pontos. Os galos não conseguiram quebrar a malapata pois nunca venceram a formação arouquense em todas as competições. Em nove encontros, registaram-se quatro empates e cinco triunfos para os de Arouca.

Os visitantes marcaram praticamente na única vez que foram à baliza dos barcelenses, inaugurando o marcador ainda no primeiro tempo. No reatamento, os locais igualaram o marcador e foram quase sempre melhores, mas não conseguiram a viragem. Para a história fica um mau jogo de futebol, porém muito disputado.

Arouca marca cedo

Os gilistas venceram o Marítimo (1-2), voltando a conquistar os três pontos que lhes fugia desde a segunda jornada; os arouquenses bateram em casa o Tondela (2-0) e também já não venciam desde a terceira jornada.

O técnico do Gil Vicente faz apenas uma alteração em relação ao jogo da Madeira. Matheus Bueno saiu para fazer regressar ao meio campo Pedrinho. Já o treinador dos arouquenses manteve a velha máxima do futebol: em equipa que ganha não se mexe, a apresentando o mesmo onze que defrontou o Tondela.

O início do encontro foi repartido, mas mal jogado. Perdas de bola constantes das duas equipas, passes errados, foram a nota dominante do primeiro quarto de hora. Assim que uma das equipas conseguiu fazer uma jogada com princípio, meio e fim, deu golo. André Silva deixou Talocha para trás, correu para a área e cruzou para Pedro Moreira. O médio segurou de peito e, com um delicioso toque de calcanhar, assistiu para o remate de primeira de Arsénio, que só parou no fundo das redes.

Os galos demoraram a reagir e só nos últimos minutos é que começaram a acertar o jogo. Fujimoto teve nos pés a primeira ocasião, assistido por Navarro, mas viu João Basso cortar in extremis quando o remate levava selo de golo. Contudo, foi Fran Navarro que desperdiçou a melhor oportunidade de empatar. Léautey aproveitou a saída em falso da área e Victor Braga e foi à linha cruzar para o espanhol, que rematou contra o único jogador que impedia o golo: novamente, João Basso.

Reação do galo

A segunda metade começou com o golo do empate. Os barcelenses entraram com tudo e chegaram ao golo. Abdoulaye perdeu o esférico para Zé Carlos que entrou na área e cruzou rasteiro para Navarro atirar para o fundo das redes. Estava feita a igualdade e esperava-se que os galos continuassem a carregar sobre o adversário, mas foram os arouquenses que reagiram.

Ainda assim, o domínio não foi traduzido em oportunidades de golo e, aos poucos, voltaram a ser os gilistas a mandar na partida. Os treinadores refrescaram as equipas, mas houve sempre mais Gil Vicente do que Arouca. O domínio acentuou-se com a expulsão de André Silva (duplo amarelo). No entanto, nunca apareceu o tão esperado golo e as equipas tiveram de dividir os pontos.