FIGURA: Luiz Júnior

Mas que noite! Parou tudo o que lhe era possível, até um penálti a Nuno Santos. Nada podia fazer nos espantosos remates de Pedro Gonçalves e Pedro Porro, mas foi mantendo o Famalicão na discussão do jogo até ao fim. Já depois do 2-2, mais um susto. Saltou com Coates, pareceu falhar e o uruguaio marcou de cabeça. Foi salvo – aparentemente com justiça – pelo VAR, pois Seba tocou-lhe no braço direito e impediu-o de agarrar a bola. A defender assim, Vaná vai ter de ser paciente e esperar por outra fase para voltar à baliza.



MOMENTO: o livre decisivo de Jhonata Robert (minuto 90)

Na fase do risco máximo, João Pedro Sousa lançou cartadas importantes do banco e foi especialmente feliz com Jhonata Robert. O brasileiro ex-Grémio arrancou um pontapé colocadíssimo e Adán não conseguiu parar o 2-2. Podíamos ter escolhido o golo anulado a Coates logo a seguir, claro, mas vamos pela execução soberba de Robert.



NEGATIVO: cabeças perdidas ao intervalo e no fim

Aqui não há inocentes. São todos culpados, de parte a parte. Muito feio o que se viu ao intervalo e depois no fim, já no túnel de acesso aos balneários. Imagens muito feias para todo o país ver. Já perto do fim, depois da anulação do golo a Coates, Rúben Amorim voltou a ser expulso. O treinador do Sporting também não ficou bem na imagem.



OUTROS DESTAQUES



Pedro Gonçalves

Já estava escolhido pelo Maisfutebol para «Figura do Jogo», mas a expulsão atira-o para aqui. Deixou o Sporting com dez unidades nos últimos minutos e o Famalicão empatou. A exibição de Pedro merecia uma nota elevadíssima, por tudo o que criou, muitas vezes a partir do nada. É uma contratação extraordinária, o Sporting acertou em cheio. Fez o 1-0 de pé esquerdo, num pontapé colocadíssimo, e obrigou Luiz Júnior a mais duas grandes defesas.



João Neto

17 anos e tanto futebol. Como é que João Pedro Sousa só agora lhe deu minutos na equipa principal, quando está há mais de um ano a trabalhar com ele? Entrou e deu ao meio-campo do Famalicão a lucidez e a qualidade de passe que nunca teve com Pereyra e Jordão. Atenção a este rapaz que joga como gente grande.



Gustavo Assunção

Aproveitou o erro de Adán para fazer o primeiro do Famalicão e nos piores momentos – até ao intervalo – foi o menos mau da equipa. Quis jogar, mas foi o único durante grande parte do jogo.



Jhonata Robert

Saltou do banco e deu um ponto ao Famalicão, com mais um golo de livre. Contra o Boavista teve sorte, contra o Sporting teve muita qualidade.



Seba Coates

Jogo de altíssimo nível do capitão leonino, isento de erros. Merecia o prémio do golo nos segundos finais, mas as imagens sugerem que, de facto, fez falta sobre o guarda-redes do Famalicão.



Riccieli

O erro cometido no lance que originou o penálti do Sporting é, acima de tudo, infantil. Excluindo isso - o que não é pouco - esteve bem, muito atento. Falhou também no acompanhamento a Pote, logo a abrir a segunda parte.



Antonio Adán

Um grande guarda-redes não pode falhar como o espanhol falhou no primeiro golo do Famalicão.



Pedro Porro

Fez um golo «à Beckham» e já ameaçara antes pela direita num par de vezes. Cada vez mais fiável.