Além de Pizzi, Yaremchuk e Radonjic, Soualiho Meïte também testou positivo à covid-19.

Numa curta nota informativa publicada no site oficial, o Benfica confirmou não só o teste positivo do médio francês, como os de Pizzi, Yaremchuk e Radonjic, já noticiados na quarta-feira.

Nesta altura, o plantel principal dos encarnados tem sido jogadores positivos à covid-19: além destes quatro, Svilar, também está infetado.

De acordo com as novas normas em vigor em Portugal continental, os jogadores terão de cumprir sete dias de isolamento, tendo alta ao fim desse período se estiverem assintomáticos, sendo certo que falham a receção ao Paços de Ferreira no domingo.

