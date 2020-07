FIGURA: Sori Mané

Um portento de força no meio campo do Moreirense, uma peça de excelência para o xadrez que Ricardo Soares gosta de jogar. Compactou o setor intermediário defensivamente, tendo uma ação importante com cortes decisivos, e foi igualmente importante na manobra ofensiva dos cónegos. Por vezes adotou uma postura discreta, mas foi essencial a manter o equilíbrio, em todos os aspetos, da equipa de Moreira de Cónegos.

MOMENTO: expulsão de Halliche (51’)

Erro do internacional argelino ao comprometer num lance que aparentava ser inofensivo. Perdeu o esférico e teve de recorrer à falta para travar o adversário, acabando expulso. Lance capital que poderia ter mudado o curso do jogo, uma vez que o Moreirense ficou em inferioridade numérica.

POSITIVO: Coates resolve problema da rede

O início do jogo foi retardado devido ao problema na rede de uma das balizas do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Face à passividade dos responsáveis do Moreirense, foi Coates, o capitão do Sporting, a fazer-se valer da sua estatura para resolver ele próprio o problema e garantir as condições para colocar a bola a rolar.

OUTROS DESTAQUES

Jovane Cabral

As suas acelerações e mudanças de velocidade foram o foco de maior desequilíbrio em bola corrida do Sporting. Tentou fazer-se valer desses argumentos para penetrar pela defensiva adversária. Falhou quase sempre alguma coisa.

Gabrielzinho

Fez por desatar o nó em que o jogo se tornou. Ousou a jogada individual, tentando a finta como forma de iludir o futebol estabelecido. Conseguiu alguns rasgos, mas nunca com o sucesso pretendido. Saiu em virtude da necessidade do Moreirense se reorganizar.

Matheus Nunes

Num embate em que nem sempre o espaço para recriação abundou, o jovem médio não arriscou no passe mas deu sempre o melhor seguimento a cada jogada, fazendo o jogo leonino fluir.

Abdu Conté

Foi amarelado relativamente cedo, mas nem assim deixou de estar ligado à corrente, sendo eficaz em praticamente todas as suas ações. Defendeu e atacou sempre com uma entrega impressionante.