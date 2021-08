A FIGURA: Pedro Gonçalves

Se na época passada foi o improvável melhor marcador da Liga, agora já não é propriamente surpreendente a atração que tem pelo golo. São golos – muitos – e de belo efeito, como os dois que apontou nesta sexta-feira. E se lhe dissermos que até ao golo andou meio (para sermos simpáticos) desaparecido em campo? Os craques são assim e Pote é um deles. Quando acordam...

O MOMENTO: golo de Pote. MINUTO 48

Desde a segunda metade da primeira parte que a superioridade do Sporting já era evidente, mas o Vizela, com rigor defensivo e alguma sorte à mistura, conseguiu esticar o nulo até ao apito para o intervalo. No regresso dos balneários, o domínio leonino acentuou-se e bastaram 3 minutos para Alvalade celebrar o primeiro golo da Liga 2021/22. Depois de uma recuperação de Palhinha, Paulinho desequilibrou individualmente e libertou para Pote. O melhor marcador da época passada rematou colocado de pé direito para o grande golo que tranquilizou a equipa e as bancadas.

OUTROS DESTAQUES

Paulinho: como referência ofensiva que é, impõe-se presença constante em zonas de finalização. Paulinho esteve lá e rondou várias vezes o golo antes de lá chegar, mas destacou-se por mais do que isso. Voluntarioso, incansável e muito solto, baixando por vezes para jogar entre linhas e ligar o jogo. Arrancou um penálti e assistiu Pote para o golo inaugural após driblar um adversário. Solto de marcação, fez o 3-0 a passe de Nuno Santos.

Ricardo Esgaio: mais contido do que Rúben Vinagre nos primeiros 45 minutos, cresceu na etapa complementar e acabou o jogo como uma das melhores unidades do conjunto de Ruben Amorim. Assistiu Pote para o 2-0 com um cruzamento largo e bem medido.

Rúben Vinagre: lançado para o lugar do lesionado Nuno Mendes, esteve nos melhores momentos dos leões na primeira fase do jogo, conseguindo vários desequilíbrios com bola. Na primeira meia-hora fez dois passes para golo, um para Jovane e outro para Paulinho. Nuno Mendes até pode ser o dono da lateral-esquerda, mas com Vinagre a posição também está (muito) bem entregue.

Jovane Cabral: o perigo do Sporting passou frequentemente pelos pés do cabo-verdiano, o elemento mais rematador da equipa de Ruben Amorim nos 45 minutos iniciais. Falhou uma grande penalidade pouco depois da hora de jogo e também não foi feliz noutros lances, nos quais poderia ter definido melhor na finalização. Perdulário, mas perdoado pelo tribunal de Alvalade, que lhe dedicou muito aplausos quando saiu aos 68 minutos.

Raphael Guzzo: lutou muito e procurou arrumar a equipa posicionalmente. Esteve muitas vezes no epicentro do jogo, como provam os muitos duelos disputados e até as faltas cometidas.

Charles: duas excelente defesas. Uma na primeira parte a remate de Paulinho e a segunda já nos minutos finais, protagonizando um dos momentos da noite ao travar o 4-0 a Daniel Bragança.