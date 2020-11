Momento: Afonso Sousa atira à trave

Minuto 56, Afonso Sousa sai disparado numa transição rápida, mas foi travado em falta à entrada da área por Aderlan Santos. Fábio Veríssimo, sem velocidade para acompanhar o lance, ainda apontou para a marca de grande penalidade, mas, depois de rever as imagens, mudou o veredicto para um livre. Foi o próprio Afonso Sousa que assumiu a marcação da falta e, com um pontapé colocado, fez tremer a baliza de Kieszek. Foi por centímetros que o Belenenses não chegou ao golo.

Figura: Afonso Sousa em todo o lado

Além do lance referido no momento em cima, o jovem médio de vinte anos destacou-se como um dos melhores em campo, num jogo difícil para o Belenenses que entrou em campo com as linhas muito subidas. Sousa, sem bola, era o primeiro a pressionar o adversário, mas depois, com bola, era também o primeiro a desmarcar-se e a improvisar linhas de passe como o lance acima descrito. Bela estreia deste jovem de vinte anos.

Outros destaques:

Bruno Ramires

Foi determinante no empate com o Farense ao marcar o golo já em tempo de compensação e ganhou um lugar no onze de Petit. Um médio aguerrido que ajudou a manter o equilíbrio num meio-campo que, esta noite, jogou muito subido no terreno. Teve de correr muito, mas esteve quase sempre bem posicionado.

Cafú Phete

Petit já devia estar a suspirar pelo regresso do defesa sul-africano que traz outra segurança à defesa do Belenenses. Esteve imperial no jogo aéreo, fez compensações à direita e à esquerda e depois saiu muitas vezes a jogar com a bola nos pés.

Carlos Mané

Entrou bem no jogo e teve uma oportunidade soberana para abrir o marcador, logo aos 10 minutos, mas depois foi desaparecendo no jogo até que foii substituído.

André Pereira

Oportunidade desperdiçada. Desta vez jogou de início, no lugar de Bruno Moreira, mas ao longo do jogo somou apenas um remate enquadrado, à figura de Kritsyuk.