O Sp. Braga comunicou que Vitinha testou positivo à covid-19 na bateria de testagem realizada ao plantel nesta sexta-feira de manhã.

Trata-se de uma baixa de peso para a receção dos arsenalistas ao Famalicão e mais uma dor de cabeça para Carlos Carvalhal, que também não deverá ter disponível Abel Ruiz pelas mesmas razões.

No último jogo do Sp. Braga, a 30 de dezembro com o Arouca, Vitinha apontou um hat-trick. O avançado de 20 anos leva dez jogos em 16 jogos pela equipa principal dos minhotos nesta temporada.

O Sp. Braga informou ainda que Fabiano, que testou positivo no final de dezembro, já foi reintegrado nos trabalhos.