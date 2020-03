A FIGURA: Mehdi Taremi

Domínio de bola, serenidade a finalizar… Enfim, qualidades que faltam aos avançados que atacavam para a baliza contrária. Dá gosto ver jogar o internacional iraniano. É daqueles que faz a diferença. E foi assim mesmo aos 33m, quando dominou a bola, combinou com Diogo Figueiras e, tirando Marcano do lance, entrou na área e perguntou a Marchesín para que lado queria bola… Na segunda parte, teve nos pés um dos golos desta Liga ao rematar de forma acrobática na área do FC Porto.

O MOMENTO: minuto 78. Seis minutos de agonia

O FC Porto carregava na segunda parte em busca do golo da vitória e eencontrou a baliza do Rio Ave à bomba. O disparo de Sérgio Oliveira teve defesa incompleta de Kieszek, Soares falhou a recarga, Marega também e haveria de ser Aderllan Santos a introduzir a bola na própria baliza com alguma infelicidade. Depois da euforia, o Dragão entrou em agonia. Uma longa espera de seis minutos e um fora de jogo de três centímetros a deixar as bancadas à beira de um ataque de nervos. O FC Porto foi vítima primeiro de Mehdi e depois das medidas tiradas pelas implacáveis linhas que decidem o jogo ao microscópio.

OUTROS DESTAQUES:

Mbemba

Ganhou o lugar a Pepe e não foi por acaso. O congolês é neste momento o melhor central portista. Esta noite, voltou a mostrar-se irrepreensível a defender, sempre veloz sobre a bola e a cobrir os espaços nas costas. E lá na frente fez a diferença, ao apontar o golo do FC Porto. O seu terceiro nesta época.

Corona

À frente ou atrás, é de tirar o fôlego. O mexicano é neste momento o melhor lateral, o melhor extremo e o maior desequilibrador do FC Porto. Foi sobretudo pelo seu virtuosismo que os dragões carrilavam com perigo o jogo pelo flanco direito. Mais um drible, mais um cruzamento, mas a falta de eficácia na área haveria de passar fatura.

Sérgio Oliveira

Tem crescido no meio-campo do FC Porto, a ponto de Uribe ter sido relegado para o banco, com o regresso de Danilo. Esta noite, mostrou ao que vinha logo aos 6m, num cabeceamento perigoso. Aos 78m, dos pés dele saiu o golo que viria a ser anulado. Capacidade de desarme, boa ocupação dos espaços e meia distância capaz de fazer a diferença, apesar de alguma lentidão a espaços. Sérgio Oliveira tem sido cada vez mais influente no meio-campo portista.

Nuno Santos

Veloz e muito perigoso nas transições ofensivas. O extremo do Rio Ave foi uma dor de cabeça constante para a defensiva portista. Dos Aos 35m disparou uma bomba a rasar o poste. Aos 77m, assistiu Taremi, que quase fez um golaço. À parte de Taremi, foi o melhor dos vilacondenses.

Kieszek

Muito solicitado, dada a pressão portista, o guarda-redes polaco teve uma série de boas defesas. Mesmo quando fez intervenções de forma incompleta, revelou-se intransponível. Até defendeu o cabeceamento de Danilo no lance do golo do FC Porto; só não evitaria um «penálti em andamento» de Mbemba na sequência dessa jogada.