O Sporting já vendeu todos os bilhetes que tinha disponíveis para o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão.

Refira-se que os leões tinham, ao abrigo dos regulamentos, direito a cerca de 2.500 ingressos, correspondentes a 5 por cento da capacidade total do recinto dos azuis e brancos.

O FC Porto-Sporting abre a 22.ª jornada da Liga a partir das 20h15 de sexta-feira.

As duas equipas chegam ao clássico separadas por seis pontos, com vantagem para os dragões, que lideram a Liga.