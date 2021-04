Aos 30 anos, Helton Leite atravessa o melhor período da carreira. Nas últimas semanas assumiu a titularidade na baliza do Benfica, entregue a Vlachodimos há dois anos e meio, e está há 590 minutos sem sofrer qualquer golo.

Em entrevista ao podcast Defende os Teus Sonhos, da Academia Tiago Torcato, o guardião brasileiro abordou o momento que atravessa. «Trabalhei muito para isso. Agradeço a Deus por tantas coisas que acontecer e pela oportunidade de estar num clube tão histórico e vencedor como o Benfica. É um orgulho enorme entrar todos os dias no Seixal para me treinar ou entrar no Estádio da Luz», afirmou.

Helton elegeu aquele que considera ter sido um momento que contribuiu para a sua afirmação nos encarnados: o jogo dos quartos de final da Taça da Liga com o V. Guimarães, no qual foi decisivo nas decisões da marca dos onze metros. «Essa situação deu-me o sabor e a vontade de conseguir mais coisas pelo clube e, se Deus quiser, no final da época serão muitas mais as memórias, mais valiosas e importantes.»

O guarda-redes canarinho assumiu ainda o desejo de vestir um dia a camisola da seleção brasileira. «Se continuar a crescer, a evoluir e a alcançar os objetivos de ser campeão e ajudar a colocar o clube no caminho das vitórias, pode ser algo natural. Desejo isso muito e será uma consequência de jogar ao mais alto nível neste clube.», concluiu.