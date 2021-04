Consagrado campeões nacionais no último fim de semana, o plantel do voleibol do Benfica fizeram uma «peladinha» no campo de futebol adjacente ao Estádio da Luz.

Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, esteve à conversa com a equipa e, depois de recusar um convite para participar na sessão, disse que ia estar atento aos dotes futebolísticos dos atletas.

«Vou testar para ver se há aqui alguma coisa», disse, arrancando risos do treinador Marcel Matz e dos jogadores. Terá o presidente do Benfica levado boas notícias até Jorge Jesus?