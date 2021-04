A equipa de andebol do Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira o Benfica, por 31-29, em jogo em atraso da 14.ª jornada do campeonato nacional, numa partida muito disputada e que permite aos leões chegarem, à condição, à liderança da competição.

Com esta vitória, os leões passam a somar 64 pontos e sobem ao topo da classificação, com mais um jogo do que o FC Porto, que soma 63 pontos. Já o Benfica, com 58 pontos, é terceiro classificado.

Carlos Ruesga, com oito golos, foi o mais concretizador do lado da equipa leonina, acompanhado por Tiago Rocha e Francisco Tavares, com seis golos. Do lado das águias, Djordjic, com dez remates bem-sucedidos, foi o mais concretizador da equipa da Luz.

A primeira parte foi de grande equilíbrio no dérbi eterno e a prová-lo a marcha do marcador: Benfica e Sporting andaram sempre lado a lado e apenas por uma vez houve uma diferença maior do que um golo, com o Sporting perto do final do primeiro tempo a estar momentaneamente na frente com dois golos de vantagem.

Num jogo de constante parada e resposta, destacaram-se os guarda-redes de ambas as formações. Sergey Hernandez, pelo Benfica, e Skok, pelo Sporting, tiveram grandes intervenções e impediram o marcador de se avolumar.

A segunda parte do encontro foi uma cópia da primeira e nenhuma das equipas quis ficar para trás no marcador. Sem que ninguém conseguisse distanciar-se, as defesas dos dois emblemas estiveram em destaque e permitiram lances de contra-ataque de grande espetacularidade, com finalizações de Keita e Nyokas, para o Benfica, e Ruesga e Valdés, para o Sporting, entre as mais vistosas.

Nos últimos minutos, os leões conseguiram distanciar-se no marcador, capitalizando grandes defesas de Skok na baliza leonina. O Sporting entrou nos últimos cinco minutos a vencer por 28-25, numa vantagem de três golos até então inédita no encontro.

Até final, a equipa de Rui Silva geriu da melhor forma essa vantagem e venceu o encontro por 31-29, o que lhe permite isolar-se na liderança do campeonato.