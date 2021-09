O cenário da preparação para a visita a Alvalade está longe de ser o ideal para o treinador do FC Porto. A três dias do jogo na casa do Sporting (sábado, 20h30), o plantel dos dragões ainda não trabalha com dez dos futebolistas que foram chamados às respetivas seleções nacionais.



A lista de ausentes é relevante: Pepe, Otávio e Diogo Costa (Portugal), Luis Díaz e Matheus Uribe (Colômbia), Mehdi Taremi (Irão), Zaidu (Nigéria), Tecatito Corona (México), Mbemba (RD Congo) e Nanu (Guiné-Bissau).



Conceição acredita que na quinta-feira já terá, pelo menos, sete destes futebolistas. As situações mais problemáticas são as de Díaz, Uribe e Corona. A Colômbia defronta o Chile na madrugada de sexta-feira e o México visita o Panamá na madrugada de quinta-feira.



Mesmo que cheguem a tempo a Portugal, em que condições físicas o farão?



Perante este quadro, o treinador do FC Porto chamou oito futebolistas da equipa B: Ricardo Silva (guarda-redes), Zé Pedro e João Marcelo (defesas), Bernardo Folha e Samba Koné (médios), Silvestre Varela, Danny Loader e Sebastian Soto (avançados).



Agustín Marchesín e Marko Grujic continuam entregues ao departamento médico.



Na quinta-feira, o FC Porto trabalha apenas à tarde, para dar tempo aos atletas que voltam das seleções.