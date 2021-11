Os adeptos do Sporting ficaram revoltados com as condições da bancada destinada aos visitantes no Estádio da Capital do Móvel. A equipa leonina venceu este domingo o Paços de Ferreira por 2-0, na 11.ª jornada da Liga 2021/22.



Durante o encontro, uma parte da estrutura - placa de madeira - cedeu e abriu um buraco na bancada. Não há registo de danos, ainda assim.

⚠️ Infelizmente estas são as condições em que os Sportinguistas são recebidos no Estádio do FC Paços de Ferreira. ⚠️



A estrutura metálica que se faz passar por bancada visitante acabou de ceder.



Felizmente não existem feridos.@Sporting_CP#SportingCP #NúcleoSCPBarcelos pic.twitter.com/ICXkqRrUuw — Núcleo Sporting Clube de Portugal de Barcelos (@nucleo_scp_bcl) November 7, 2021