A FIGURA: Fabrício Isidoro

O polvo do meio-campo do Farense! O brasileiro está em todo o lado, quer em ações defensivas, como ofensivas. Precioso, quase sem se dar por ele, anulou investidas do Gil Vicente e rapidamente fazia a ligação com o ataque, descobrindo sempre linhas de passe. para coroar a exibição, marcou o golo da tranquilidade, embora com a colaboração de Denis. Mas Fabrício procurou essa felicidade...

O MOMENTO: frango de Denis. MINUTO 84

Denis deu um monumental frango (ou galo!) e o Farense assegurou de forma definitiva os três pontos. O Gil Vicente procurava chegar ao empate, embora não o fizesse de uma forma convincente, e a seis minutos do final a bola escorregou nas mãos do seu guarda-redes e só parou no fundo da baliza, acabando de vez com essa vontade gilista.

OUTROS DESTAQUES

Hugo Seco e Madi Queta: o primeiro (Seco) saiu lesionado ainda na primeira parte, mas deixou marca, assistindo Licá, no segundo golo do Farense, além de uma participação muito ativa, com muita cabeça nas suas ações. O segundo (Queta), que entrou para o lugar de Seco, deu sequência. Mais com o coração, trouxe velocidade ao ataque algarvio e também ficou ligado aos melhores momentos do jogo, como numa arrancada do meio-campo, para descobrir Ryan Gauld na esquerda, com o escocês a cruzar para Stojiljkovic, que viu Talocha cortar e evitar o golo.

Amine: regresso importante do médio franco-marroquino, cada vez mais imprescindível nesta equipa do Farense. Amine é o homem das bolas paradas e frente apos gilistas colecionou mais uma assistência, num livre para a cabeça de Stojiljkovic, abrindo o marcador. O seu sentido posicional é elevado o que lhe permite estar quase sempre no caminho da bola, matando várias tentativas de saída do adversário.

Lourency: o mais inconformado na equipa de Ricardo Soares. Marcou o golo que devolveu a esperança ao Gil Vicente e procurou desequilibrar nos flancos, com movimentos das alas para zonas interiores. Foi assim que construiu o golo. Faltou melhor companhia ao extremo gilista, na fase de assalto à baliza algarvia.