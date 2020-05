Um jogador do Moreirense testou positivo a Covid-19.

O plantel dos minhotos fez exames neste sábado ao novo coronavírus e há um atleta infetado.

«Todo o plantel do Moreirense Futebol Clube, bem como toda a sua respetiva estrutura, realizou ontem de manhã os testes de rastreio à SARS-CoV-2, testes serológicos e PCR (zaragatoa), tendo-se registado um caso positivo num atleta», escreveu o clube.

Refira-se que são já sete os casos de futebolistas da Liga que acusaram positivo: três no Vitória de Guimarães, três no Famalicão e um no Moreirense.