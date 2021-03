Julio Velázquez é o novo treinador do Marítimo.



A chegada do técnico espanhol foi oficializada pelo clube madeirense, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Velázquez, de 39 anos, assinou por ano e meio com os insulares e tornou-se no terceiro treinador do Marítimo esta temporada depois de Lito Vidigal e de Milton Mendes.



O Marítimo, o terceiro emblema que o treinador vai orientar em Portugal, é último classificado da Liga com apenas 18 pontos.