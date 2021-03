Julio Velázquez é esperado esta quarta-feira no Funchal, para se tornar oficialmente o novo treinador do Marítimo.

Tal como o Maisfutebol já escreveu, o espanhol é o escolhido para suceder a Milton Mendes e lutar pela permanência. O Marítimo é último classificado da Liga, com apenas dezoito pontos.

Julio Velázquez alcançou uma plataforma de entendimento com o emblema madeirense, e ao que tudo indica contrato válido por um ano e meio.

Será a terceira experiência do treinador espanhol no futebol português, depois de Belenenses e Vitória de Setúbal. Será também o terceiro treinador do Marítimo esta época, depois de Lito Vidigal e Milton Mendes.