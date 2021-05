Poucos minutos após o Sporting se ter sagrado campeão nacional, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para felicitar a equipa onde concluiu a formação e pela qual iniciou a carreira como sénior.



«Muitos parabéns, campeões», escreveu o internacional português nas redes sociais acompanhado de uma montagem com os rostos dos obreiros do título.



O Sporting conquistou a Liga 2020/21 após bater o Boavista por 1-0, esta noite, com um golo de Paulinho.