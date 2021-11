A lesão grave e Lucas Veríssimo abriu vaga para a promoção de Tomás Araújo à equipa principal do Benfica.

A informação, avançada pelo jornal A Bola, foi também confirmada pelo Maisfutebol.

Tomás Araújo, que não foi convocado por Rui Jorge para os sub-21 de Portugal, está nesta altura ao serviço da seleção sub-20 e vai incorporar os trabalhos às ordens de Jorge Jesus no início da próxima semana, quando as águias começarem a preparar o jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, diante do Paços de Ferreira.

Recorde-se que o defesa-central de 19 anos treinou com a equipa principal durante a pré-época e foi sendo esporadicamente chamado por Jorge Jesus. Habitual titular na equipa B, que lidera a II Liga, Tomás Araújo soma nove jogos e dois golos em 2021/22. A chamada à equipa A não significa que caia das opções de Nelson Veríssimo, à semelhança do que aconteceu nos primeiros meses da época, por exemplo, com Paulo Bernardo, utilizado por Jesus nos últimos dois jogos.

A lesão de Lucas Veríssimo reduziu de cinco para quatro (Vertonghen, Otamendi, Morato e Ferro) o número de defesas-central de raiz disponíveis na equipa principal do Benfica. Recorde-se que após o fecho do mercado de verão, Jorge Jesus assumiu a intenção de contratar David Luiz, tendo esse lugar sido preenchido por Ferro, que acabou por ficar no plantel.