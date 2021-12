FIGURA: Darwin (Benfica)

E vão onze golos no campeonato, que coloca Darwin Núñez no topo da lista de melhores marcadores, ultrapassando o portista Luiz Diaz. Hoje, precisou apenas de seis minutos para colocar as águias na frente do marcador. Depois, emendou a bola de Rafa que não levava o destino da baliza. No reatamento, voltou a marcar, num lance onde mostrou potência e qualidade técnica.

MOMENTO DO JOGO: Mudança tática de Jesus

O Famalicão, depois de estar a perder por 2-0, reduziu e esteve perto do empate. Jesus não gostou e ao intervalo tirou um avançado para colocar um médio. O Benfica passou a ter Rafa e Darwin na frente, apoiados por Taarabt e João Mário, com Weigl a recuar para trinco. As águias deram-se bem com a mudança e partiram para uma segunda parte segura e eficaz.

OUTROS DESTAQUES

Rafa Silva (Benfica): Um golo e duas assistências mostra bem a preponderância do internacional português no Benfica. O avançado foi sempre uma flecha a pontada à baliza famalicense e, não marcando, dava a marcar.

Taarabt (Benfica): Boa entrada do médio marroquino. Taarabt esteve nos dois golos dos encarnados do segundo tempo. No primeiro assistiu Rafa para golo e no segundo iniciou a jogada concluída por Darwin.

Bruno Rodrigues (Famalicão): Regresso à titularidade premiada por um golo e uma boa exibição. Bruno Rodrigues esteve em destaque na turma famalicense e foi sempre um dos mais inconformados.