O FC Porto renovou contrato com Francisco Meixedo e com Ricardo Silva.



Segundo as informações no site dos azuis e brancos, o guardião que trabalha habitualmente às ordens de Sérgio Conceição assinou um novo contrato válido até 2023. Meixedo está, de resto, no Dragão desde 2009, tendo cumprido toda a formação no clube.



«É um sentimento de felicidade máxima, estou muito feliz mesmo. É um privilégio para mim continuar a vestir a camisola deste clube que represento desde pequeno, já há 12 anos. O FC Porto sempre me fez crescer como jogador e como homem, sempre me trataram bem e agora é continuar. Vou continuar a trabalhar, como sempre fiz, e juntos vamos lograr grandes feitos», referiu, em declarações aos canais do emblema azul e branco.



Por sua vez, Ricardo Silva é o titular da equipa B portista e também assinou um novo contrato por mais dois anos, ou seja, até 2023. O guarda-redes, de 21 anos, começou a formação no Candal e passou ainda pelo Estarreja antes de chegar aos quadros do FC Porto em 2011, onde cumpriu todas as etapas da formação.



«É um motivo de grande orgulho renovar com o clube do meu coração. Já são muitos anos de FC Porto e, felizmente, prolongámos essa ligação por mais tempo. Estou muito feliz e é um orgulho para mim e para a minha família, que me ajudou muito a chegar aqui. Espero ficar muito mais tempo neste clube», afirmou, citado pelo site do clube.