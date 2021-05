O Sporting informou ao início da tarde que os jogadores vão entrar em campo no dérbi frente ao Benfica, no Estádio da Luz, com «Cabo Delgado» inscrito nas costas das camisolas, em vez dos seus nomes.



Os leões explicam que o objetivo desta ação passa por «alertar e sensibilizar todos para os graves acontecimentos que têm afectado aquela região de Moçambique».