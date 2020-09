O Marítimo apresentou esta terça-feira o plantel para a época 2020/21, na inauguração do remodelado sintético do complexo desportivo do clube, no início das comemorações dos 110 anos do emblema madeirense.

Em Santo António, além da apresentação oficial dos elementos integrantes do plantel principal, foi igualmente apresentado o novo equipamento para a temporada 2020/21, tendo a equipa liderada por Lito Vidigal surgido com o uniforme tradicional, enquanto a formação secundária envergou o alternativo.

Os dois conjuntos disputaram uma breve partida, com a duração de 15 minutos, tempo suficiente para Getterson e Jefferson apontarem os únicos golos pela formação principal.

Nota para a saída de quatro elementos do plantel de Lito Vidigal: Carlos Tovar e Umaro Baldé integram os sub-23, enquanto Marcelinho e Gonçalo Duarte desceram à equipa B, tendo sido apresentados um total de 26 atletas.

Plantel provisório do Marítimo para a época 2020/21:

Guarda-redes: Amir Abedzadeh, Charles, Pedro Mateus e Caio Secco (ex-Feirense).

Defesas: Cláudio Winck (ex-Vasco da Gama, Bra), Lucas Áfrico, Dejan Kerkez, Nanu, Gonçalo Duarte, Moisés Mosquera, Zainadine, René Santos, Fábio China e Marcelo Hermes.

Médios: Rafik Guitane (ex-Rennes, Fra), Diego Moreno, Franck Bambock, Jean Irmer (ex-Corinthians, Bra), Jorge Correa, Jean Cléber e Pedro Pelágio.

Avançados: Rodrigo Pinho, Fumo Tamuzo (ex-Avenir Béziers, Fra), Jefferson Pessanha, Getterson, Edgar Costa, Rúben Macedo (ex-Desportivo das Aves) e Joel Tagueu.

Treinador: Lito Vidigal (ex-Vitória de Setúbal).

Saídas: Erivaldo Ferreira (Beroe, Bul), Fabrício Baiano (Caykur Rizespor, Tur), Bebeto (Tondela), Xadas (Sporting de Braga), Daizen Maeda (Matsumoto Yamaga, Jap), Josip Vukovic (sem clube) e Rúben Ferreira (sem clube).