O Marítimo oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Cláudio Winck, tal como o Maisfutebol antecipou em tempo oportuno.



Sem revelar a duração do vínculo do futebolista de 26 anos, os insulares recordam que esta será a sua segunda passagem pelo futebol europeu depois de ter jogado no Hellas Verona (2015/16). Lembre-se que o lateral-direito chega à Madeira após ter rescindido com o Vasco da Gama.



O internacional olímpico brasileiro conta ainda com passagens por Chapeconse e Sport.