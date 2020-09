O Sporting-Gil Vicente da primeira jornada da Liga nao se vai jogar, depois de a ARS Norte ter considerado que não existem condições para a realização da partida.

O encontro estava agendado para as 18h30 deste sábado. De acordo com um comunicado da Administração Regional de Saúde do Norte, «foram identificados, até ao momento, 19 casos confirmados, dos quais 11 atletas e 8 elementos do staff técnico» do clube de Barcelos.

Assim, se lê no comunicado ARS Norte que «foi decidido pelas Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local, não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo do dia 19/09/2020».

Eis o comunicado das autoridades de saúde:

«No passado dia 8 de setembro, a Autoridade de Saúde do ACES Barcelos/Esposende teve conhecimento de um caso positivo de COVID-19 em atleta do Gil Vicente Futebol Clube, tendo dado início aos procedimentos inerentes à intervenção de Saúde Pública, preconizados nas Orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da intervenção para prevenção e controlo da COVID-19, nomeadamente, a investigação epidemiológica, com a identificação dos contactos, a avaliação do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas, em função da referida avaliação.

Foram identificados, até ao momento, 19 casos confirmados, dos quais 11 atletas e 8 elementos do staff técnico.

Todo este processo vem sendo desenvolvido, em articulação, pelas diferentes entidades – Autoridades de Saúde Local, Regional e Nacional, Liga Portuguesa de Futebol – com os responsáveis do Clube.

Na sequência da informação facultada e da avaliação de risco face aos resultados obtidos em teste de pesquisa de SARS-CoV-2, no cumprimento das competências atribuídas às Autoridades de Saúde, foi decidido pelas Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local, não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo do dia 19/09/2020.

As Autoridades de Saúde continuarão a acompanhar a evolução desta situação e a desenvolver as medidas de Saúde Pública consideradas necessárias, em articulação com as entidades gestoras.»