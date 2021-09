Momento: empate nos descontos

O Belenenses estava a três minutos de festejar o primeiro triunfo na Liga quando o Gil Vicente chegou ao empate num lance de bola parada. Livre de Murilo da direita com o internacional georgiano Aburjania a surgir que nem um foguete junto ao segundo poste para o golo do empate. Enorme desilusão no banco da equipa da casa que continua sem conseguir vencer no campeonato.

Figura do jogo: Safira quase valioso

Alisson Safira esteve muito perto de marcar o golo da primeira vitória do Belenenses, mas não conseguiu uma coisa, nem outra. O golo do Belenenses acabou por ser atribuído a Frelih, uma vez que a bola ainda foi à barra e depois bateu nas costas do guarda-redes esloveno antes de entrar. A vantagem do Belenenses também acabou por ser anulada pelo Belenenses em tempo de compensação. Mesmo assim, Safira, contratado ao Londrina, destacou-se como um dos melhores em campo, muito ativo no ataque, mas também a defender, com alguns cortes determinante na área de Luiz Felipe.

Outros destaques:

Pedrinho

Oedra fulcral na organização do jogo do Gil Vicente, procurando sempre levar a equipa para a frente, abrindo o jogo para as alas. Tentou a sua sorte com um potente remate de meia distância, mas a bola passou ao lado.

Ziga Frelih

Foi contratado sobre o fecho do mercado para colmatar a saída de Kritchyck para o Zenit de São Petersburgo e estreou-se este sábado na baliza do Gil Vicente. Foi infeliz no golo do Belenenses, mas antes disso já tinha deixado a sua marca com um par de boas defesas, com destaque para um voo que lhe permitir chegar a um livre de Carraça com a ponta dos dedos.

César Sousa

Boa exibição do brasileiro, sempre a procurar manter a equipa equilibrada, com compensações à direita e à esquerda.