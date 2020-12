FIGURA: Everton (Benfica)

Criou a primeira grande oportunidade encarnada, esteve no primeiro golo e fez o segundo. Everton Cebolinha esteve em plano de evidência em Barcelos. No primeiro tempo, testou a atenção de Denis, com um remate forte de primeira. No segundo tempo, numa altura em que o Gil Vicente criava perigo, aparece ao segundo poste a cabecear para a baliza, acabando por ser Rodrigão a desviar para golo. Depois, tranquilizou a equipa, voltando a marcar de cabeça.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Ygor Nogueira

Num minuto, estão os galos a pedir a expulsão de Gilberto. No minuto seguinte, está o Gil Vicente com menos um jogador. Ao fechar o primeiro tempo, Gilberto deu uma cotovelada em Leuaty e viu o cartão amarel. Os gilistas protestaram, mas de nada valeu. Logo a seguir, Ygor Nogueira, que já estava amarelado, disputou o esférico no ar com Darwin Nuñez e acabou expulso, por carga sobre o uruguaio. Os barcelenses ficaram a jogar com dez para a segunda parte e o jogo mudou.

OUTROS DESTAQUES

Claude Gonçalves (Gil Vicente): A jogar a trinco, na ausência de João Afonso, Claude Gonçalves foi uma das principais peças do Gil Vicente, roubando constantemente o esférico aos encarnados, sendo preponderante no lançamento do ataque barcelense.

Lucas Mineiro (Gil Vicente): Duas cabeçadas que ficaram perto do golo e que puseram as águias em sentido. Na primeira, Vlachodimos defendeu para canto. Na segunda, foi a trave a negar o golo do brasileiro.

Vlachodimos (Benfica): Três grandes defesas impediram que os encarnados sofressem um amargo de boca em Barcelos. Vlachodimos parou uma cabeçada de Lucas Mineiro, um remate cruzado do isolado Samuel Lino e a recarga de Lourency, numa defesa por instinto.